O angajata a primariei din localitatea doljeana Bistret pe nume Liliana Cotoi a fost prinsa de politisti in apropierea sectiei de votare avand asupra ei 17 carti de identitate. Politistii au fost alertati la numarul de telefon 112 de catre un cetatean din comuna care le-a semnalat ca angajata primariei ar fi votat de mai multe ori. Oamenii legii au gasit-o pe Liliana Cotoi in apropierea sectiei de votare si au perchezitionat-o. Au gasit in total, atat in masina personala a suspectei, cat si asupra ei, 17 carti de identitate apartinand unor localnici. Aproape toate aveau lipit autocolantul…