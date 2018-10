Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul doreste sa asigure cat mai buna organizare a acestei consultari publice, astfel incat opinia cetatenilor sa fie cat mai fidel reflectata de rezultatul votului. ”Aceasta ampla consultare are loc ca un demers venit din partea societatii si nu se indreapta impotriva…

- El a spus ca acest referendum este al PSD-ului. ”Acest referendum nu va schimba felul in care ne traim viața și nu ne va oferi nimic in plus. Din contra! Vom fi dezbinați și ne vom certa intre noi. Acesta este și scopul PSD-ului. Dupa violențele din 10 august cu privire la protestul din Piața…

- "Voi participa la Referendum! Voi vota DA!", anunta ministrul pe contul de Facebook. El argumenteaza ca "avem nevoie de copii sanatosi si frumosi, iar copiii au nevoie si de mama si de tata".Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 6 si 7 octombrie. Intrebarea…

- „Voi participa la Referendum! Voi vota DA! Avem nevoie de copii sanatoși și frumoși, iar copiii au nevoie și de mama și de tata”, a transmis, marți dupa-amiaza, ministrul Tudorel Toader. Referendumul va avea loc pe parcursul a doua zile, respectiv 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 si 21.00.…

- In judetul Arad au fost stabilite 437 de sectii de votare, iar presedintii acestora au fost desemnati prin tragere la sorti in 26 septembrie, insa de a doua zi au inceput sa fie depuse la Biroul Electoral Judetean cereri de retragere. Reprezentantii BEJ Arad au declarat, pentru News.ro, ca…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…

- Curtea Constitutionala a dat aviz pozitiv, luni, asupra Legii de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Pe ordinea de zi a sedintei de luni a CCR…