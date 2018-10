Stiri pe aceeasi tema

- "Era un domn care citea o carte, ceea ce arata ca si comisia e politizata, probabil era un PSD-ist inrait. Nu m-a deranjat. Prostia nu poate sa te deranjeze, doar o compatimesti", a declarat Traian Basescu la iesirea din sectia de votare, unde a venit cu sotia sa. Citeste si Referendum pentru…

- "Sper din toata inima sa avem peste 6 milioane de persoane care se vor prezenta la vot, pentru a spune 'Da' sau 'Nu', in functie de ceea ce cred. Este un referendum obligatoriu, fata de altele de pana acum care au fost doar consultative. (...) Nu stiu care va fi rezultatul, pot doar sa-l intuiesc…

- Un numar de 18.951.721 de alegatori sunt asteptati sambata si duminica la urne, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.SONDAJ CURS Ultimele cifre privind Referendumul pentru modificarea…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- El a spus ca acest referendum este al PSD-ului. ”Acest referendum nu va schimba felul in care ne traim viața și nu ne va oferi nimic in plus. Din contra! Vom fi dezbinați și ne vom certa intre noi. Acesta este și scopul PSD-ului. Dupa violențele din 10 august cu privire la protestul din Piața…

- „In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de socialisti, insa eu provin din familia popularilor europeni care sunt crestin democrati si care incurajeaza familia. Deci, voi merge la vot pentru un da, familia formata dintr-un barbat si femeie. Din punct de vedere politic raman un om de…

- "Nu vad utilitatea acestui referendum. Problema casatoriei intre un barbat si o femeie e deja legiferata. Ea exista deja in Codul Familiei. Acest referendum nu aduce nimic nou din perspectiva aceasta a dreptului unui barbat de a se casatori cu o femeie si a dreptului unei femei de a se casatori cu…

- Intrebarea la referendumul care se va desfașura in 6 și 7 octombrie nu face nicio referire concreta la familia formata din barbat și femeie. Romanii care vor participa la scrutin vor trebui sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in…