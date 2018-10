Referendum 2018 ​Kelemen Hunor a votat la Cluj-Napoca, n a doua zi a referendumului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat duminica la referendumul pentru revizuirea Constitutiei si a afirmat ca a facut acest lucru pentru ca democratia inseamna participare. "Am votat astazi pentru ca democratia inseamna participare. Trebuie sa ne exprimam parerea de fiecare data cand avem sansa',…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor a votat, duminica, la referendum, la o secție de votare din Cluj-Napoca, dupa ce sambata a vrut sa voteze la Arad, dar nu avea buletinul la el, informeaza Mediafax.Kelemen Hunor a declarat, duminica, pentru sursa citata, ca și-a exercitat dreptul democratic…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "din convingere" pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Politicianul s-a prezentat la vot alaturi de tatal sau, afirmand ca acesta l-a educat in spiritul respectului pentru familie. "Am votat astazi pentru…

- Kelemen Hunor a declarat, sâmbata, într-o conferinta de presa la Arad ca fara participare la vot nu se poate spune ca ar exista o democratie. Potrivit presedintelui UDMR, oamenii trebuie sa mearga vot, si sa voteze „Da” sau „Nu”, în functie de cum…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si-a exprimat, sambata, punctul de vedere cu privire la un asa-numit RoExit, subiect dezbatut mai ales in mediul online in ultima perioada, el afirmand ca face parte din maniuplarea creata in jurul referendumului si ca ideea ar urma sa dispara dupa incheierea votului.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca se va prezenta la urne pentru a-si exprima votul la referendum, dar va face acest lucru in cursul zilei de duminica, la Bucuresti. "In primul rand sunt pe drumuri. Aflandu-ma la Arad, as fi vrut sa votez aici. De altfel, am si vorbit in acest sens cu Peter…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a putut vota, sambata, la Arad, la referendumul pentru redefinirea familiei, deoarece nu avea buletinul la el, astfel ca va vota in alta parte, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa la Arad daca va vota la referendum…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, vineri, ca Uniunea asteapta o remaniere in fruntea Ministerului Educatiei, spunand ca o colaborare cu actualul ministru va fi imposibila si ca increderea in acesta nu exista, scrie Mediafax.Kelemen Hunor a declarat, vineri, intr-o conferinta de…