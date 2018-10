Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi de referendum a inceput fara incidente in Neamț, dar cu un record, inregistrat la secția amenajata in Manastirea Sihastria, unde s-a atins procentul de varf pe țara, 299,40%. Pana la ora 10, aici votasera 500 de persoane, din care 398 pe liste suplimentare. In lista permanenta a secției, figureaza…

- Conform Romania Tv, Gigi Becali a votat sambata in comuna Voluntari, insa au aparut semne de intrebare vis-a-vis de legalitatea votului, el fiind eliberat condiționat in 2015. ”Hotararea spune nu zice ca nu am voie sa votez cinci ani, ci spune ca ”Nu are voie sa aleaga și sa fie ales”. Eu…

- Un numar de 400 de persoane private de libertate cu drept de vot si-au exprimat dorinta de a vota, prin intermediul urnei mobile, la Penitenciarul de Maxima Siguranta din Galati, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al institutiei, Simona Costache. Potrivit acesteia, procedura de…

- Deciziile privind folosirea unor arme autonome letale trebuie luate doar de catre oameni, iar folosirea acestora sa fie incadrata de reguli stricte care sa respecte drepturile omului și demnitatea umana, se arata intr-o propunere de Rezoluție comuna a grupurilor politice votata astazi de Parlamentul…

- Sambata, 15.09.2018, un grup persoane private de libertate custodiate de Penitenciarul Bistrita vor desfasura activitati de igienizare si curatenie in cadrul campaniei "Let’s do it Romania". Let's Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare sociala din Romania, care isi propune curatarea deseurilor…

- Un numar de 64 de persoane private de libertate s-au inscris la scoala in aceasta toamna la Penitenciarul Gherla. In cursul zilei de luni, 10 septembrie, la sediul Penitenciarului din Gherla si la Sectia Exterioara de detinere din Cluj-Napoca a avut loc festivitatea de deschidere a anului scolar 2018-2019.…

- Trei persoane au ramas incarcerate, una fiind inconstienta, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, vineri dimineata, pe un drum judetean din judetul Buhor. Accidentul s-a produs dupa ce soferul microbuzului a pierdut controlul masinii si a intrat frontal in autoturism. La fata locului a…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul municipiului Sibiu. Traficul pe benzile 1 si 2 este blocat. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul…