- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii, la Auckland, Noua Zeelanda, urmand sa fie deschise sectiile de vot din Australia.

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a scris, pe blogul sau, cum ar fi votat la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție."Votul meu, „prin corespondenta”, la Referendum Mai multi colegi dar si jurnalisti m-au intrebat daca merg la Referendum si cum voi vota. Le-am…