Referedum familie. Liviu Pleșoianu, decizie: Deși am amici de altă orientare... Liviu Pleșoianu va merge la referendumul pentru familie și va vota pentru familia tradiționala dintre un barbat și o femeie deși are prieteni de alta orientare sexuala. ''Merg la referendum. Votez ''Da'' pentru ca deși am amici de alta orientare sexuala, care sunt painea lui Dumnezeu, care au facut numai bine pe planeta asta de cand s-au nascut ei, ei inșiși se țin cu obstinație departe de ceea ce numim mișcarea LGBT. Exista o mare diferența intre discuția despre persoane cu alta orientare sexuala și propaganda LGBT.'', a declarat Liviu Pleșoianu in emisiunea lui Lili Ruse, de la Romania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata in primul tur de la US Open, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a intors in Romania și a filmat un clip dedicat brandului german Mercedes. In timp ce a efectuat un test-drive, Simona i-a acordat un scurt interviu lui Catalin Ștefanescu, ambasador al Mercedes in Romania. Halep a vorbit despre…

- La distanța de o ora de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in cazul morții fostului judecator Stan Mustața și a apelului facut catre liderii politici din Romania, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a luar primele masuri.

- Maestru Dumitru Farcaș a fost chemat de Dumnezeu. Iți este foarte greu ca in asemenea momente sa-ți gasești cuvintele cele mai potrivite. De aceea ne folosim de Sfanta Scriptura, care ne spune ca „un nume bun este mai de preț decat bogația; cinstea este mai prețioasa decat argintul și aurul”. Fara el…

- Pe vremea cand era premierul Romaniei, Mihai Tudose a cerut demisia miniștrilor Rovana Plumb, Sevil Shhaideh și Razvan Cuc. Zis și facut. Cei trei au plecat din Guvern dupa cererea facuta de premier. Astazi, Rovana Plumb, actual ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Dancila, a declarat…

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…

- Președintele sacrifica “Regina” pentru a-i da mat “Nebunului”!, considera deputatul PNL Gigel Știrbu.Consider ca președintele Romaniei a luat cea mai buna decizie pentru Romania cand a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA. Domnia sa a preferat…