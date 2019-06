Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- Chiar daca miercuri handbaliștii de la Poli vor incheia actualul sezon, conducerea caștigatoarei Cupei Romaniei gandesc deja strategia pentru anul competițional urmator, unul in care trupa viola va participa și in cupele europene. SCM Politehnica Timisoara a perfectat al patrulea transfer in perspectiva…

- A doua partida a disputei pentru locul 7 in Liga Zimbrilor dintre CSM Focsani si SCM Poli Timisoara a revenit trupei moldave, care s-a impus cu 36-31 (16-13). Violeții au fost la conducerea jocului in primele 25 de minute, cand au avut și trei goluri avans, dupa care gazdele au intors in favoarea lor…

- A doua jumatate a lunii mai incheie socotelile și in campionat pentru SCM Politehnica Timișoara, care are in fața ultimul adversar al competiției interne. Banațenii intalnesc CSM Focșani, maine (miercuri) de la ora 18.00 in primul meci al partidei de clasament pentru locul 7. Partida e programata la…

- Superliga de rugby a ajuns in fata ultimei runde din sezonul regulat. Si la fel ca sezonul trecut, cele patru forte ale campionatului au de luptat pentru a juca semifinalele acasa, marele premiu fiind ca primele doua clasate beneficiaza de avantajul terenului propriu in penultimul act. CSM si Steaua…

- CS Dinamo Bucuresti, campioana en titre, si HC Dobrogea Sud Constanta vor juca finala Ligii Nationale de handbal masculin, dupa ce au castigat seriile din play-off. CSM Bucuresti si Potaissa Turda, clasate pe locurile secunde, vor juca pentru pozitiile 3-4 in ierarhia finala a campionatului, vicecampioana…