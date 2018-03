Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Contributiile datorate de mame si de persoanele aflate in concediu medical, plafonate de Guvern. In recenta sa ședința, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta prin care sunt plafonate contributiile datorate de mame si de persoanele aflate in concediu medical, astfel incat indemnizatiile acestora sa…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Declaratia unica privind impozitul pe venit…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). În ceea ce priveşte plăţile pe care o persoană trebuie…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Noile norme de plata a contributiilor la sanatate si pensii, care ar fi trebuit publicate pe site-ul Ministerului Finantelor – asa cum a afirmat premierul Viorica Dancila – nu pot fi vizualizate, pentru ca... site-ul nu poate fi accesat.

- "Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Cu acest act normativ, practic, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare,…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a promis vineri ca saptamana viitoare va fi emis un “act normativ” prin care sa fie plafonate la nivelul anului trecut contributiile pe care persoanele aflate in concediu medical le datoreaza statului, informeaza HotNews.ro. “Nimeni nu ...

- Guvernul a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- In urma cu cateva zile a fost publicata OUG nr. 3/2018 care corecteaza situatiile transferului de asigurari sociale pentru persoanele scutite de impozit (programatori, persoane cu handicap, etc.), pentru contractele de munca cu timp partial si pentru contributia la pensii pentru concediile medicale.…

- De la inceputul acestui an, unul dintre cele mai dezbatute subiecte este cel al formularului 600, formular utilizat pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale si sanatate (CASS). Deputatul social-democrat de Buzau Sebastian Radu face, intr-un comunicat…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social. In cadrul sedintei CES se cere…

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- Spre exemplu, la nivelul judetului Gorj sunt 160 de angajati care trebuie sa plateasca contributiile catre stat la nivelul salariului minim pe economie, de 1900 de lei. Pentru ca nu lucreaza cu norma intreaga, in functie de orele lucrate, salariatii vor primi un salariu mai mic si sunt cazuri in care…

- Contractele de munca la timp partial de lucru pentru care venitul brut se situeaza sub salariul minim pe economie vor fi taxate suplimentar pe partea de contributii, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat incepand cu 1 ianuarie 2018, a explicat consultantul fiscal…

- ANAF anunta masuri de simplificare a procedurii de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism…

- Potrivit hotararii Consiliului Local Topoloveni, pentru anul fiscal 2018 nu se aplica nicio majorare a impozitelor si taxelor locale sau altor taxe asimilate acestora, ramanand la nivelul stabilit pentru anul 2017. Bonificatia pentru plata integrala pana la data de 31.03.2018 a impozitului pe cladiri,…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- In prima saptamana a acestui an, 2.139 de contribuabili si-au achitat impozitele și taxele aferentele anului in curs, la ghișeele Primariei Mioveni. Dintre aceștia 1.995 au fost persoane fizice, 114 persoane juridice si 30 platitori online. Plata se face mai simplu online, utilizand cardul bancar, accesand…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Contribuțiile sociale obligatorii pentru angajatori de la 1 ianuarie 2018 trebuie achitate pentru prima oara abia in februarie 2018, conform legislației in vigoare. Astfel, pana in ianuarie 2018, trebuie achitate cele șase contribuții sociale datorate pana in decembrie 2017. Din data de 1 ianuarie 2018,…

- Primaria Alba Iulia a anuntat ca luni, 8 ianuarie, este prima zi de plata pentru taxele și impozitele aferente proprietaților deținute de contribuabilii municipiului Alba Iulia. Primul termen limita de plata este 31 martie 2018, iar al doilea termen este 30 septembrie 2018. Impozitul anual mai mic de…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16- la 10- pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, in special cele legate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, vor crea haos incepand cu 1 ianuarie, cu atat mai mult cu cat normele de aplicare nu au fost elaborate, nu se cunoaste data pana la care trebuie trimise declaratiile si sunt sute…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- Vectorul fiscal, reprezentand lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se arata intr-un comunicat transmis joi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Codului de Procedura Fiscala, organul…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, conform OUG nr. 79/2017, contribuțiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat. In ultimele zile, in mediul de afaceri a circulat o ipoteza conform careia Ministerul Finanțelor Publice va renunța la aceasta masura. In urma cu o ora, Ministerul Finanțelor Publice…

- Neplata catre buget, cu intentie, a impozitelor și contributiilor supuse regimului de retinere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…