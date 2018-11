Stiri pe aceeasi tema

- Ideall.ro, unul dintre principalii retaileri de electronice și electrocasnice din România, anunța oferta pentru Black Friday 2018 și așteapta venituri de cinci milioane de euro pentru aceasta campanie. Estimarea se bazeaza pe vânzari anticipate cu 40% mai mari decât anul trecut,…

- F64, cel mai mare retailer de echipamente și accesorii foto și video din România, anunța o oferta consistenta de produse pentru campania Black Friday 2018, punând la bataie peste 1.500 de produse, cu reduceri de pâna la 80%. „Pentru anul acesta nu ne-am propus o…

- Autoritatile lucreaza la o noua legislatie in sectorul comertului, care ar urma sa regleze si problemele legate de perioadele de promotii, iar comerciantii trebuie "sa-si faca ordine in casa, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Comerţul online creşte…

- T elekom Romania anunta derularea campaniei de Black Friday in perioada 12-25 noiembrie 2018, cu discounturi de pana la 75% la peste 100 de modele de telefoane care pot fi achizitionate atat pe site-ul companiei, cat si din magazinele Telekom si ale...

- Libris.ro , cea mai mare librarie online din Romania, a inaugurat noul depozit de carte care tripleaza capacitatea de procesare a comenzilor. Investitia se ridica la aproape 4 milioane de euro, iar depozitul va putea gazdui peste 3 milioane de carti,...

- Cele mai mari magazine online din Romania au stabilit deja cand pica Black Friday in acest an. Black Friday a devenit si in Romania, in ultimii ani, cea mai vanata zi pentru cei care vor sa cumpere diverse produse la reducere. Anul trecut, cel mai mare retailer online din Romania a inregistrat 24 de…

- BLACK FRIDAY 2018. eMAG - eMAG, cel mai mare retailer online local, va organiza Black Friday 2018 pe 16 noiembrie. Va fi o zi cu multe oferte pe care nu trebuie sa le ratați. eMAG a adus Black Friday in Romania incepand cu anul 2011, o tradiție in Statele Unite ale Americii. Mai multe zile…

- BLACK FRIDAY 2018. Evenimentul, care a inceput in SUA, este o data importanta in calendarul cumparaturilor din Romania, mai ales ca se desfașoara in apropierea sarbatorilor de iarna. BLACK FRIDAY 2018. Iata cateva informații esențiale pentru gasirea celor mai bune oferte Fa cumparaturile…