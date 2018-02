Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, a declarat pentru News.ro, marti, ca au inceput demersurile pentru actonarea in instanta a Guvernului si a angajatorilor din subordine de la nivel judetean, pentru ca functionarii nu au beneficiat de cresteri salariale…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a solicitat Guvernului sa elaboreze certificatele de integritate pentru funcționarii și demnitarii aleși, precum si perfecționarea mecanismului de verificare a integritații demnitarilor de stat.

- Functionarii publici din administratia centrala vor da in judecata Guvernul, a anuntat, marti, Sebastian Oprescu, presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici. Printre motive se numara Legea salarizarii si transferul contributiilor.

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, joi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati.

- Noi reguli la Primaria capitalei! Functionarii publici care vor primi daruri cu ocazia anumitor acțiuni de protocol vor fi nevoiti sa le lase la serviciu, informeaza Noi.md. Mai exact, o dispoziție prin care se dispune crearea unei comisii pentru evidența și evaluarea acestor bunuri a semnat recent…

- Laura Codruța Kovesi a participat la o dezbatere cu tema „Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire”, la care participa si procurorul general Augustin Lazar.

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Salaj susțin…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Exista premise pentru reducerea tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor cu pana la 20%, a declarat premierul Pavel Filip in deschiderea sedintei de miercuri, 31 ianuarie, a Guvernului, precizand ca s-a tras aceasta concluzie in urma analizelor facute la mai multe sedinte cu responsabili…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”.„Cine are probleme penale? Eu stiu ca in…

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, anunța Agerpres. Magistratii CCR au stabilit ca legea este neconstitutionala, astfel incat functionarii publici…

- Pe rolul Tribunalului Constanta pe data de 28.12.2017 a fost inregistrat dosarul nr. 8761 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea Nr.188 1999 DC NR. 2352 30.06.2017; 2345 30.06.2017; 2346…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura.

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa...

- Iata comunicatul Direcției Naționale Anticorupție: "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1628/VIII/3 din 20 octombrie 2015, punctul B, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Elena Udrea si pe Dan Andronic, intr-un dosar in care fostul ministru este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, iar patronul ziarului "Evenimentul zilei" este acuzat de marturie mincinoasa.OFICIAL: Procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare de guvern care acorda angajatorilor mai mult timp pentru a inregistra contractele de munca in Revisal. Modificarea a fost facuta ca urmare a schimbarii Codului fiscal. Angajatorii vor trebui sa incheie acte adiționale pentru toți angajații in condițiile…

- CCR va dezbate miercuri sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi

- Blocul Național Sindical (BNS) organizeaza, marți, un protest fața de masurile fiscale, in Piața Victoriei, la manifestație urmand sa participe și peste 600 de sindicaliști de la Automobile Dacia. Update: In jur de 2000 de protestatari, membri ai Blocului Național Sindical, sunt in Piața Victoriei…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere excepția…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 13 decembrie sesizarea presedintelui cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate…

- „Masura suspendarii raportului de serviciu vizeaza doar infracțiuni de o anumita gravitate: infracțiuni contra umanitații, contra statului sau contra autoritații, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedica infaptuirea justiției, infracțiuni de fals ori situația unei infracțiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate, componente ale statului de drept, si creeaza…

- Parcul Industrial Cugir va realiza anul acesta venituri mai mici cu peste 170.000 de lei decat cele prognozate. Scaderea veniturilor planificate inițial este cauzata in principal de fluctuația agenților economici (plecarea unor societați cu un volum de activitate mai mare și venirea unor societați cu…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca, vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua intalnire cu sindicatele din educație, subliniind ca, pana in prezent, discuțiile cu reprezentanții acestora au fost „foarte bune”. Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate…

- Norma de hrana pentru politistii locali din Targu Jiu ar putea sa fie suspendata pana la sfarsitul acestui an. Consiliul Local Targu Jiu va dezbate luni, 27 noiembrie, aceasta propunere, care va fi supusa votului.