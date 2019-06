Reducerea vârstei standard de pensionare, și pentru soldații și gradații profesioniști. Proiect adoptat de Senat Proiectul legislativ prin care și soldații și gradații profesioniști sa beneficieze de reducerea varstei standard de pensionare a fost adoptat tacit la Senat S-ar putea mari și numarul militarilor, polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special ce ar putea ieși mai repede la pensie, scrie legestart.ro Proiectul iși propune sa asigure un tratament egal pentru […] Citește Reducerea varstei standard de pensionare, și pentru soldații și gradații profesioniști. Proiect adoptat de Senat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

