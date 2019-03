Stiri pe aceeasi tema

- ''Negocierile pentru viitoarea Politica Agricola Comuna au ajuns intr-un punct favorabil Romaniei. Pe langa faptul ca, așa cum se prezinta acum rezultatul negocierilor, Romania urmeaza sa incaseze in termeni reali mai mulți bani pentru fermieri incepand cu 2020, suntem pe cale sa obținem plafonarea…

- Romania, locul 6 in clasmentul ratei de absorbție a fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltare rurala. Rata de absorbție a fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltare rurala continua sa creasca: 36,2% fața de aceeași perioada a anului 2016. Citeste mai mult pe fermierulargesean.ro…

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.

- Ministrul Agriculturii din Romania, Petre Daea, a prezentat luni, la Bruxelles, in Consiliul de ministri - Agricultura si Pescuit, un raport intermediar care ofera o imagine de ansamblu privind Politica Agricola Comuna, in perspectiva 2021-2027, subliniind ca pana la sfarsitul Presedintiei va exista…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat luni, la Bruxelles, in cadrul reuniunii celui de-al doilea Consiliu UE - Agricultura si Pescuit, prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei, etapele parcurse in ceea ce priveste noua Politica Agricola Comuna (PAC), care se va aplica din 2021,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat luni, la Bruxelles, in cadrul reuniunii celui de-al doilea Consiliu UE - Agricultura si Pescuit, prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei, etapele parcurse in ceea ce priveste noua Politica Agricola Comuna (PAC), care se va aplica din 2021,…

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE). Autoritatile…