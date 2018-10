Reducerea cotei de TVA, de la interese ale statului la sperante pentru consumatori

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial de marți a fost publicata OUG nr.89/2018, ce modifica Codul fiscal dar și alte cateva acte normative. Principala modificare o constituie reducerea cotei de TVA la5% pentru unele servicii de cazare. Vezi aici documentul aparut in Monitorul Oficial .

- APADOR-CH avertizeaza ca prin OUG 18/2018 Guvernul iși creeaza un instrument de harțuire a ONG-urilor. Asociația cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR. APADOR-CH avertizeaza ca prin OUG18/2018 Guvernul iși creeaza un instrument pentru a harțui ONG-urile. Asociația reclama reglementarile neclare,…

- Noua lege a pensiilor penalizeaza aportul romanilor la pensiile private, pensia acestora urmand sa fie diminuata cu raportul dintre contributia care ar trebui platita statului minus contributia la Pilonul II sau Pilonul III si contributia care ar trebui platita statului. „In situatia asiguratului care…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Din nou e demonizat Parlamentul. Se cere insistent reducerea numarului parlamentarilor la 300. Așa cum a sunat referendumul inițiat de Traian Basescu. De ce atata insistența? Care este obiectivul urmarit de cei care vor sa faca mai nimic și mai puțin viril decat este organul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a fost declansat un control la toate structurile statului, inclusiv la Administratia Prezidentiala, pentru a se vedea cum isi respecta acestea angajamentele financiare, iar in urma constatarilor se vor da si amenzi. „Noi am declansat un control…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in CSM, aminteste un paragraf dintr-o decizie a Curtii Constitutionale in care se arata ca legiuitorul poate supune hotararea judecatoreasca unor cai de atac stabilite ca atare, prin lege, pana la momentul pronuntarii respectivei hotarari judecatoresti.…

- Executivul ia in calcul sa amane scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, masura prevazuta in programul de guvernare sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Amanarea vine pe fondul cresterii accelerate a deficitului bugetar din ultima luna si a neatingerii cotei de colectare a veniturilor la buget, estimata…

