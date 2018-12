Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool o intrece pe Chelsea in cursa pentru aducerea lui Thorgan Hazard; Arsenal, favorita sa ia un jucator care a refuzat-o pe Liverpool; Barcelona cauta inlocuitor pentru Luis Suarez; David Luiz ar putea pleca gratis de la Chelsea; Cardiff l-ar lua pe Nathaniel Clyde de la Liverpool

- Mijlocasul englez Jordan Henderson, capitanul echipei de fotbal Liverpool, s-a antrenat normal in aceasta saptamana si este apt de joc pentru meciul cu Watford, programat sambata in Premier League, relateaza L'Equipe. Mijlocasul englez s-a accidentat la coapsa pe 20 octombrie la un meci cu Huddersfield…

- Manchester City a calcat-o in picioare pe Southampton, duminica, scor 6-1, si a devenit noul lider din Premier League, profitand de egalul lui Liverpool, 1-1 cu Arsenal, in deplasare. Raheem Sterling, cu doua goluri si doua pase decisive, a fost eroul victoriei prin care trupa lui Pep...

- Arsenal și Liverpool au oferit un meci spectaculos in etapa a 11-a din Premier League. Cormoranii au fost aproape de victorie, insa tunarii au egalat aproape de finalul partidei și au extins șirul meciurilor fara infrangere la 13. Liverpool a trecut pe primul loc, insa Manchester City nu a evoluat inca…

- Liverpool s-a incurcat in deplasarea de pe terenul celor de la Arsenal, scor 1-1, dar urca, pentru moment, pe primul loc in Premier League. Echipa lui Unai Emery isi continua surprinzatoarea serie de invincibilitate: 14 meciuri fara infrangere.

- Arsenal și Liverpool se dueleaza ACUM, in cel mai tare meci al etapei a 11-a din Premier League. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Eurosport. liveSCORE » Arsenal - Liverpool 0-0 Echipele de start: Arsenal: Leno - Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac - Torreira, Xhaka - Mkhitaryan, Ozil,…

- Moment emotionant la primul meci al primei echipe a lui Leicester in Premier League, dupa tragedia in urma careia patronul echipei, Vichai Srivaddhanaprabha si-a pierdut viata, dupa ce elicopterul sau personal s-a prabusit.

- Jurgen Klopp e la un pas sa piarda unul dintre cei mai buni oameni ai sai de la Liverpool, pe modelul Emre Can, ajuns in vara la Juventus liber de contract. Este vorba despre James Milner (32 de ani), fotbalist care vizeaza o revenire la clubul care l-a lansat in fotbalul mare, Leeds United,…