Reducere de 50% la toate jucariile, la Carrefour!

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65% dintre angajatori vor organiza, in acest an, petreceri de Craciun, iar sase din zece au spus ca vor acorda prime de sarbatori salariatilor, arata rezultatele unui barometru de opinie, publicate marti. Datele centralizate, în luna noiembrie, de firma de consultanţă Frames şi…

- Anul acesta, Moș Nicolae aduce un cadou in plus satmarenilor și nu numai, prin inaugurarea celui mai așteptat centru comercial din regiune: Shopping City Satu Mare iși deschide porțile pe 5 decembrie. Cel de-al 18-lea mall construit de catre grupul NEPI Rockcastle in Romania gazduiește hipermarketul…

- BLACK FRIDAY 2018: evoMAG da startul reducerilor de Black Friday 2018 pe 1 noiembrie, oferind discount-uri de pana la 80% la peste 60.000 de produse, din circa 6.000 de repere. Numarul mare de produse aflate la reducere in aceasta perioada face ca Black Friday 2018 sa fie cel mai mare eveniment de…

- Daca ati cumparat salata de humus de la Carrefour trebuie sa o returnati de urgenta sau sa o distrugeti. Daca ati apucat deja sa o mancati, ar fi bine sa va prezentati la medic. Este infectata cu Listeria monocytogenes. Daca v-ati infectat, veti face febra si veti avea dureri de cap. Perioada de incubatie…

- In anul 1900, o echipa de scafandri a gasit pe fundul marii, langa insula greceasca Antikythera, epava unei corabii scufundate. A fost prima epava cercetata si multe statui si obiecte de arta au fost recuperate, ajungand apoi la Muzeul de Arheologie din Atena. Printre obiectele scoase…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a încalcat obligațiile ce i-au fost impuse printr-un ordin de protecție.”La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, în vârsta…

- In perioada 19-21 octombrie 2018, clubul sportiv OLYMPIC IASI condus de Petronel Luca, va organiza "Finala Campionatului National de Karate Traditional" editia XXVII pentru copii, eveniment ce se va desfasura la Sala Sporturilor din Iasi. Sunt asteptate un numar de 35cluburi din tara si aproximativ…

- Politistii de investigatii criminale au depistat in perioada 7 ndash; 13 septembrie a.c., la nivel national,134 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 80 de minori, informeaza un comunicat din partea Inspectoratului General al Politiei Romane. De asemenea, in aceasta perioada, au fost…