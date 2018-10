Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic a fost prezentat oficial la Dinamo. Din nou. A patra oara. Cel poreclit Strambul a facut spectacol la conferinta de presa, in stilu-i caracteristic. Noul antrenor din Stefan cel Mare a incercat sa ii linisteasca pe suporterii dinamovisti, pe care ii asigura ferm ca, in ciuda faptului ca…

- Ultimele doua meciuri ale etapei a zecea a Ligii I s-au incheiat la egalitate. La Chiajna, Concordia a fost condusa la pauza de catre nou-promovata Dunarea Calarasi, printr-un penalty acordat la o interventie asupra lui Mediop, lovitura transformata de Keyta. Dupa pauza, echipa lui Dorinel Munteanu…

- Mihai Stoica a asistat la partida dintre Concordia Chiajna și Dunarea Calarași, dorind probabil sa vada la ce nivel se afla viitoarele adversare ale FCSB-ului din campionat și Cupa Romaniei. Mai importanta este Concordia Chiajna, formația pe care FCSB o va intalni duminica, de la ora 21:00, pe stadionul…

- Nicolae Dica, antrenorul vicecampioanei Ligii 1 Betano, FCSB, a sustinut o conferinta de presa, premergatoare meciului de duminica seara cu Dunarea Calarasi, in care a negat faptul ca nu are nicio putere asupra echipei, totul fiind coordonat de catre finantatorul Gigi Becali.

- Dunarea Calarasi a reusit sambata seara un meci egal cu Astra, la Giurgiu, in cadrul etapei a 5-a a Ligii 1, spre nemultumirea tehnicianului Dan Alexa care a declarat ca echipa de la malul Borcei a fost "modesta in exprimare".

- In conditiile in care stadionul "Farulldquo; din Constanta ramane in continuare neomologat pentru Liga a 2 a, SSC Farul a trebuit sa stabileasca alta arena pentru partida din etapa a 3 a a Ligii a 2 a, considerata pe teren propriu, cu Academica Clinceni. Au existat doua variante: arena "Ion Comsaldquo;…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care Ianis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final, informeaza news.roGolul a fost marcat…

- Meciul FC Viitorul – Dunarea Calarasi, contand pentru prima etapa a Ligii I, a fost intrerupt, in minutul 64, din cauza unei pene de curent, in contextul in care la Ovidiu ploua torential, informeaza news.ro.In momentul intreruperii jocului, scorul era 0-1. A marcat Honciu, in minutul…