Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor, 30 de ani, va pleca la vara de la Dinamo, așa cum a anunțat azi Gazeta Sporturilor. Roș-albii au inceput deja cautarile pentru a-și asigure serviciile unui nou pasator care sa alimenteze ofensiva „cainilor". Ar putea chiar sa readuca in Ștefan cel Mare un puști crescut la Dinamo, pe Ion…

- Dan Nistor (30 de ani), capitanul lui Dinamo, nu exclude un transfer in strainatate la finalul sezonului. Mircea Rednic a schimbat un intreg lot la Dinamo. O singura constanta pare sa fi existat in strategia „cainilor". E vorba despre Dan Nistor, mijlocașul care este acum tentat sa plece. „In primul…

- Mircea Rednic, 56 de ani, antrenorul lui Dinamo, s-a plans din nou astazi de situația stadionului din „Ștefan cel Mare", anunțand apoi ca echipa va juca toate meciurile pe Arena Naționala incepand cu sezonul viitor. „E dezamagire ca n-avem stadion, n-avem birouri. E o situație mai delicata și trebuie…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre aventura lui Dan Nistor (30 de ani) la echipa naționala a Romaniei pentru „dubla" cu Suedia (1-2) și Insulele Feroe (4-1), unde n-a prins nicio secunda pe teren. „E bine ca jucatorii au revenit de la loturile nationale, acesta este un punct pozitiv.…

- Dinamo s-a impus in fața Dunarii Calarași, scor 2-0. Mircea Rednic e mulțumit de prestația elevilor sai, in fața unui adversar „mai bun decat in sezonul regulat". „Așteptam ca Nistor sa marcheze in continuare, sa ofere pase de gol, pentru a fi chemat la echipa naționala. Trebuie sa treaca peste supararea…

- Dinamo va juca pentru al doilea an consecutiv in play-out, dupa ce a pierdut meciul cu FC Botoșani, 1-2. Danuț Lupu, fost jucator și scouter la Dinamo, a vorbit despre situația „cainilor" și a spus ca lui Mircea Rednic ii va fi greu sa ii mobilizeze pe jucatori in play-out. In plus, acesta s-a luat…

- Dinamo a debutat cu o victorie in anul 2019. Pe teren propriu, in Ștefan cel Mare, jucatorii aduși de Mircea Rednic in aceasta iarna au demonstrat ca se poate. Alb-roșii au caștigat cu 3-0 in fața echipei Poli Iași și s-au apropiat la șapte puncte de ultima echipa care ajunge in playoff, Astra, informeaza…

- Diogo Salomao (30 de ani) este aproape sa semneze cu Al-Hazem, echipa antrenata de Daniel Isaila. Mircea Rednic a recunoscut ca șansele mijlocașului portughez de a continua la Dinamo sunt minime. „Isaila l-a vazut, ramane ca zilele astea sa semneze. Daca va trece vizita medicala, atunci va semna acolo.…