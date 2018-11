Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca si-ar fi dorit sa castige derby-ul cu FCSB, incheiat la egalitate, scor 1-1, mai ales ca adversarii nu si-a creat nicio ocazie. "Sunt multumit si nemultumit, amandoua starile…

- Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, spune ca ar fi ideala o victorie impotriva FCSB in derbiul de duminica, avand in vedere ca el si jucatorii sai inca mai spera ca pot ajunge in play-off-ul Ligii I, informeaza News.ro.„Legat de importanta jocului nu mai are rost sa mai vorbim, e un…

- Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, i-a transmis un mesaj taios francezului Harlem Gnohere, golgheterul FCSB. Cu câteva zile înainte de ‘Derby de România’, Rednic a reclamat lipsa de respect a atacantului.

- Degringolada de la Dinamo ar putea reprezenta o veste buna pentru Mircea Rednic. Antrenorul ar putea parasi formația din Ștefan cel Mare in urmatoarea perioada. "Puriul" are o oferta foarte tentanta de la Al Nasr, din Emiratele Arabe Unite, anunța TV Digi Sport. Rednic ar putea semna cu arabii abia…

- Mircea Rednic (56 de ani) vrea sa renunte la mai multi fotbalisti din lotul lui Dinamo, iar unul dintre cei vizati este Diogo Salomao (30 de ani). Antrenorul i-a anuntat pe oamenii cu putere de decizie ca nu vrea ca portghezul sa primeasca prelungirea contractuala. Unul dintre motive ar...

- Mircea Rednic s-a aratat deranjat de atitudinea jucatorilor din meciul cu Dunarea Calarasi, incheiat 1-1. Antrenorul i-a criticat pe toti, dar mai ales pe straini, despre care a spus ca au salarii prea mari, iar jocul lasa de dorit. Acum, s-a aflat si numele celor care vor pleca in...

- Mircea Rednic a caracterizat intr-un stil propriu meciul nationalei cu Serbia. Antrenorul considera ca selectionarea lui Tamas nu este relevanta, iar Cosmin Contra trebuie sa se bazeze pe tineri. Noul tehnicial al lui Dinamo a subliniat ca, daca tot l-a luat pe fundasul de 34 de ani,...

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". ...