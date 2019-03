Redacția revistei feministe a Vaticanului a demisionat Fondatoarea feminista și întreaga echipa editoriala a revistei Vaticanului consacrata femeilor au anunțat, marți, încetarea apariției publicației, denunțând o tentativa de preluare masculina a muncii lor, scrie AFP.



"Aruncam prosopul pentru ca ne simțim înconjurate de un climat de neîncredere și delegitimare progresiva", scrie, într-o scrisoare trimisa marți Papei, fondatoarea publicației, Lucetta Scaraffia.

Aceasta denunța o încercare de control a muncii lor de catre barbați.



Pentru jurnalista, "odata cu închiderea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

