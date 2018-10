Stiri pe aceeasi tema

- Redactia din orasul New York a postului de televiziune CNN a fost evacuata, miercuri, din cauza unui colet suspect, afirma surse citate de presa americana. Un jurnalist CNN a transmis ca la sediul redactiei a...

- Redactia postului de televiziune CNN din orasul New York, Statele Unite, a fost evacuata miercuri, 24 octombrie, din cauza unui colet suspect, potrivit unor surse citate de presa americana. Un jurnalist de CNN a confirmat ca la sediul redactiei a fost primit un dispozitiv exploziv. Masura vine la puțin…

- Redactia din orasul New York a postului de televiziune CNN a fost evacuata, miercuri, din cauza unui colet suspect, afirma surse citate de presa americana.Un jurnalist CNN a transmis ca la sediul redactiei a fost primit un dispozitiv exploziv.

- Casa Alba a reafirmat luni ca nu urmareste "o schimbare de regim" in Iran, aparandu-si totusi sanctiunile si politica sa de "presiune maxima" fata de Teheran, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cum am spus de mai multe ori, o schimbare de regim in Iran nu face parte din politica administratiei",…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe duminica seara la New York inaintea Adunarii Generale a ONU care isi incepe lucrarile luni, informeaza France Presse. Aproximativ 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati sa ia parte in aceasta…

- Hong Kong a devenit destinatia de top pentru cei mai bogati oameni din lume, dupa ce a reusit sa depaseasca, anul trecut, orasul New York, potrivit unui studiu publicat joi de compania Wealth-X. Numarul persoanelor cu averi de zeci de milioane de euro, care locuiesc in orasul Hong Kong,…

- New York-ul nu mai este orașul in care locuiesc cei mai mulți milionari din lume. Hong Kong a devenit destinația de top pentru cei mai bogați oameni din lume, potrivit unui studiu publicat joi.

- Hong Kong, cunoscut oficial ca Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze, este o regiune autonoma de pe coasta de sud a Republicii Populare Chineze. In 1898 Marea Britanie a incheiat un tratat cu China prin care li s-a acordat concesionarea pe 99 de ani a insulei si a…