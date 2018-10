Stiri pe aceeasi tema

- Redactia postului de televiziune CNN din orasul New York, Statele Unite, a fost evacuata miercuri, 24 octombrie, din cauza unui colet suspect, potrivit unor surse citate de presa americana. Un jurnalist de CNN a confirmat ca la sediul redactiei a fost primit un dispozitiv exploziv. Masura vine la puțin…

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost depistat miercuri la casa fostului presedinte american Bill Clinton si a sotiei acestuia, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, la periferia orasului New York, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit pe 22 octombrie intr-o cutie postala din apropierea casei miliardarului George Soros, aflat in Westchester County, New York, au anuntat autoritatile locale.

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate de la statuia Libertatii luni, dupa un inceput de incendiu pe un santier de constructii, au anuntat pompierii newyorkezi, relateaza AFP conform News.ro . Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp…