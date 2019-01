Red Carpet Golden Globes 2019. Ce rochii au purtat vedetele! Golden Globes 2019 a fost prima mare ceremonie de la Hollywood a anului. Aseara, pe covorul rosu al prestigioasei gale din Los Angeles si-au facut aparitia zeci de vedete de top din industria filmului american. A fost editia cu numarul 75 a galei, iar celebritatile invitate au tinut sa aiba vestimentatii si accesorii impecabile. Iata ce ai ales sa poarte de aceasta data. Lady Gaga in Valentino Haute Couture Lili Reinhart in Khyeli Lupita Nyong’o in rochie Calvin Klein by Appointment si bijuterii Bvlgari Dakota Fanning in Armani Prive…