- Sebastian Vettel avea șanse minime sa ramana in lupta pentru titlu dupa Marele Premiu al Mexicului, in condițiile in care avea nevoie de o victorie și de un loc 8 pentru Lewis Hamilton. Prin urmare, germanul se aștepta ca Hamilton sa-și adjudece matematic titlul mondial, insa la finalul cursei a admis…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), care a castigat pentru a cincea oara in cariera sa titlul de campion mondial la Formula 1, duminica, la finalul Marelui Premiu al Mexicului, incheiat cu victoria olandezului Max Verstappen (Red Bull), a declarat ca este fericit sa-si vada numele alaturi de…

- Lewis Hamilton a caștigat pentru a 5-a oara titlul de campion mondial, chiar daca a terminat pe locul 4 Marele Premiu al Mexicului. A tranșat lupta cu Vettel cu doua etape inainte de final. CLICK AICI PENTRU VIDEO! Britanicul de 33 de ani avea nevoie de o clasare in primele 7 locuri pentru a caștiga…

- Marele Premiu al Mexicului a oferit un caștigator din afara tandemului Ferrari și Mercedes și a marcat finalul luptei pentru titlul mondial, chiar daca cursa in sine nu a avut elemente cu adevarat spectaculoase pe circuit sau in privința strategiilor la boxe. Max Verstappen și Lewis Hamilton au plecat…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat si cea de-a treia sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Mexicului, a 19-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, sambata, pe circuitul "Hermanos Rodriguez" de la Ciudad de Mexico. Deja cel mai rapid in primele doua sesiuni,…

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei, a XVII-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Hamilton, care se apropie de al cincilea titlu mondial din cariera, a fost urmat de coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, si de olandezul…

- Red Bull Racing a oferit in debutul sezonului o serie de indicii ca s-ar putea implica in lupta pentru titlul mondial, dupa ce Daniel Ricciardo și-a adjudecat victoria in cursele din China și Monaco. Ulterior, Red Bull nu a mai contat in lupta pentru victorii, iar in cele din urma Ricciardo a decis…

- Speranțele lui Sebastian Vettel la titlul mondial au crescut dupa victoria obținuta duminica in Marele Premiu al Belgiei, la capatul unei curse dominate autoritar dupa depașirea efectuata asupra lui Lewis Hamilton in primul tur. In urma succesului, Vettel are de recuperat doar 17 puncte in fața lui…