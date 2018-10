Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a ratat posibilitatea de a obtine, duminica, al cincilea titlu de campion mondial in Formula 1 (al doilea consecutiv), dupa ce, plecat din pole position, a ocupat doar locul al treilea in Marele Premiu al SUA. Cursa de la Austin a fost castigata de finlandezul Kimi Raikkonen…

- Hamilton, care se apropie de al cincilea titlu mondial din cariera, a fost urmat de coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, si de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. Pe locul 4 s-a clasat al doilea driver al Red Bull, australianul Daniel Ricciardo, plecat al 15-lea de pe la start, iar pe…

- Lewis Hamilton are acum 67 de puncte in fața lui Sebastian Vettel, cu numai patru curse inainte de finalul sezonului. Britanicul a plecat excelent din pole position și a blocat calea lui Valtteri Bottas, in timp ce Max Verstappen s-a menținut pe poziția a treia in fața lui Kimi Raikkonen. In turul…

- Mercedes a inceput in forța Marele Premiu al Japoniei prin performanțele obținute in cele doua sesiuni de antrenamente libere programate vineri. In prima sesiune, Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp dupa ce a fost cronometrat cu 1:28.691 și a fost urmat de coechipierul sau Valtteri Bottas al…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a dominat prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Japoniei, desfasurata vineri dimineata pe circuitul de la Suzuka (5,807 km). Hamilton a parcurs 25 de tururi de pista, incheindu-l…

- Circuitul de la Soci gazduiește la sfarșitul acestei saptamani Marele Premiu al Rusiei, ultima etapa desfașurata pe continentul european inainte de mutarea in Asia, America de Nord și America de Sud. In prima sesiune de antrenamente, Sebastian Vettel a stabilit cel mai bun timp dupa ce l-a invins pe…

- Sebastian Vettel (31 de ani), pilotul Ferrari, a caștigat Marele Premiu al Belgiei, fiind urmat de Lewis Hamilton. A avut loc insa și un accident foarte grav inca din primul tur. Deși Hamilton (33 de ani) de la Mercedes a plecat din pole-position, Vettel s-a instalat in fruntea cursei inca din primul…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a afirmat ca a refuzat luna trecuta oferta de a concura pentru echipa Red Bull in sezonul 2019, in locul australianului Daniel Ricciardo, care va pleca la Renault, informeaza presa spaniola. Alonso (37 ani) a dezvaluit…