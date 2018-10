Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta o initiativa farta precedent de modificare a legii CCR, astfel incat Curtea sa nu mai poate da "ordine" presedintelui, iar Ordonantele de Urgenta ale Guvernului sa nu mai intre in vigoare inainte de controlul de constitutionalitate."Vom initia saptamana…

- Jurnalistul Mircea Marian l-a criticat pe Liviu Dragnea, pe Facebook, dupa ce Realitatea TV a aflat ca plângerea împotriva sa formulata de liderul PSD i-a fost restituita acestuia de Parchetului de pe lânga Curtea de Apel București pe motiv ca nu

- Curtea de Apel de la Belgrad a respins, intr-o decizie definitiva, cererea de extradare a lui Sebastian Ghita, arestat in capitala Serbiei in aprilie 2017 in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat un purtator de cuvant al instantei pentru agentia Tanjug. Sebastian Ghita a fost arestat…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a amenintat, marti, cu suspendarea federatiile din Nigeria si Ghana, daca interventiile autoritatilor locale, asimilate cu o ingerinta, nu vor inceta, informeaza AFP. In privinta Nigeriei, FIFA a solicitat ca pana luni, presedintele Federatiei…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins joi, 2 august, solicitarea procurorilor de emitere a unui mandat european de arestare pe numele unui avocat din Alba Iulia, condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Radu Flaviu Chebutiu s-a supendat din profesia de avocat in 2015 și pana…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelul formulat de francezul Jerome Valcke, fostul secretar general al FIFA, impotriva suspendarii de 10 ani dictata de instantele disciplinare ale forului international de fotbal in 2016, relateaza L'Equipe. TAS a judecat ca suspendarea si amenda de…

- Secția pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistratrurii a decis pe 11 iulie sa respinga „solicitarea Inspectiei Judiciare privind suspendarea din functie a domnului judecator Ghita Ciprian Alexandru din cadrul Curtii de Apel Bucuresti pana la finalizarea procedurii disciplinare ce face obiectul…