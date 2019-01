Recurs compensatoriu. Replica Guvernului tehnocrat: S-au modificat

Stiri pe aceeasi tema

- PSD il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a promulgat Legea recursului compensatoriu fara sa o conteste la Curtea Constitutionala si fara sa o trimita la reexaminare. In realitate, Legea recursului compensatoriu a fost initiata de Raluca Pruna, ministru al Justitiei in timpul Guvernului Ciolos,…

- Legea recursului compensatoriu poate fi abrogata, dar o asemenea masura va avea efecte numai pentru viitor, afirma fostul ministru tehnocrat al Justitiei, Raluca Pruna. Ea ii raspunde premierului Viorica Dancila pe tema acestei legi, ce a scos din inchisori condamnati pentru crime, violuri si talharii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni miercuri cu ministrul Tudorel Toader, pentru a lua o decizie in privinta acestei legi „neinspirate”, initiate de Guvernul Ciolos.Raluca Pruna ii raspunde premierului Viorica Dancila pe tema legii recursului compensatoriu: „Declaratia…

- Deputatul PSD Florin Iordache, care a fost ministru al Justitiei in perioada in care Guvernul, pe atunci condus de Sorin Grindeanu, a adoptat si trimis in Parlament proiectul de lege privind recursul compensatoriu, s-a declarat nemultumit de atitudinea lui Tudorel Toader, in acest scandal. El a declarat…

- Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, il umileste pe Tudorel Toader. In cadrul unei postari pe Facebook, aceasta sustine ca Toader joaca rolul de figurant in guvernul PSD - ALDE, in conditiile in care nu isi asuma responsabilitatea pentru forma finala in care a fost adoptat recursul compensatoriu.…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, il umilește pe Tudorel Toader. In cadrul unei postari pe Facebook, aceasta susține ca Toader joaca rolul de figurant in guvernul PSD - ALDE, in condițiile in care nu iși asuma responsabilitatea pentru forma finala in care a fost adoptat recursul compensatoriu."Adrian…

- Federația Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, „dezinformeaza in legatura cu recursul compensatoriu”.Reacția vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca proiectul de…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…