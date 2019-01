Recurs compensatoriu. Orban, mutare de ultimă oră „Am stabilit astazi sa depunem proiectul de lege privind abrogarea Legii 169 privind recursul compensatoriu, insotit de asemenea de o serie de modificari ale Codului penal privitoare la modalitatea de liberare inainte de termen pentru a mari, practic, durata detentiei, in special pentru infractiunile comise cu violenta', a afirmat Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL. El a spus ca trebuie gasita o solutie imediata la aceasta problema. „De 2 ani de zile PSD-ALDE guverneaza pentru infractori sau pentru cei care urmeaza sa fie condamnati. (...) Au creat un fenomen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "PNL a luat decizia, astazi, sa demareze strangerea de semnaturi, atat la Camera, cat si la Senat, in tentativa noastra de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare. Am solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare inca de acum doua saptamani. Din pacate, in timp ce Romania…

- Av.Onița Daniela Ivașcu, președinte PNL Sighetu Marmației susține Petiția PNL pentru modificarea legii recursului compensatoriu, care a dus la eliberarea inainte de termen a peste 11000 de deținuți Av.Onița Daniela Ivașcu, președinte PNL Sighetu Marmației : “Legea recursului compensatoriu a dus la…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarea PNL in legatura cu legea privind aprobarea OG 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal."Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii…

- "Am luat decizia de a sista orice fel de deplasare externa pentru toti parlamentarii PNL, in perioada 5 - 20 decembrie, pentru procedurile importante care urmeaza sa se deruleze: motiunea de cenzura, propunerea de revocare a lui Liviu Dragnea, Legea bugetului de stat. Tot legat de Legea bugetului…

- Senatorul PNL Iulian Dumitrescu și-a anunțat demisia din funcția de lider al grupului sentorilor liberali in ședința Biroului Executiv al PNL de PNL, au precizat surse politice pentru HotNews.ro, dupa o discuție avuta inaintea ședinței cu Ludovic Orban. Locul sau va fi luat de senatorul Florin Cițu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la sfarsitul consultarilor de la Palatul Cotroceni cu Klaus Iohannis ca i-a prezentat președintelui punctul de vedere al partidului pe tema modificarilor aduse legilor justitiei, Codului penal si Codului de procedura penala, conform declaratiei -…

- Liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. Liderul partidului, Ludovic Orban a declarat ca in acet moment, Romania se afla la un moment de cotitura. „Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, din partea Biroului Executiv…

- Partidul National Liberal va fi reprezentat, miercuri, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis de o delegatie din care fac parte Ludovic Orban, presedintele PNL, prim-vicepresedintele Raluca Turcan, vicepresedintii Florin Citu si Dan Vilceanu si presedintele Comisiei juridice a formatiunii,…