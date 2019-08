Recurs compensatoriu. Minister Justiție: 39 de violatori eliberați au recidivat Dintre recidiviști, 39 sunt violatori. ”In perioada 19.10 2017- 21.06.2019, din totalul persoanelor care au fost puse in libertate in baza recursului compensatoriu, un numar de 1.299 de persoane au fost rearestate și depuse in unitațile subordonate Administrației Naționale a Penintenciarelor”, sunt datele transmise de ANP catre Ministerul Justiției, potrivit Mediafax. Astfel, 39 de violatori au recidivat, din totalul celor 566 de deținuți condamnați pentru viol care au fost eliberați in baza recursului compensatoriu. De asemenea 12 deținuți condamnați pentru omor calificat au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

