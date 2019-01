Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit, marti, cu explicatii privind proiectul de lege privind regucrsul compensatoriu. El spune ca Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, arunca definitiv responsabilitatea legii recursului compensatoriu, care a scurtat mii de pedepse cu inchisoarea, asupra Camerei Deputatilor. Ministrul prezinta punctul de vedere negativ emis de intitutia pe care o conduce cu privire la modificarile aduse de deputati…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Senatorii au votat miercuri, 14 noiembrie propunerea legislativa care prevede descentralizarea ANAF. Daca și Camera Deputaților va vota propunerea, se vor reinființa direcții ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, urmand ca direcțiile generale regionale ale finanțelor publice…

- Plenul Senatului a votat modificarea legii privind unele masuri pentru imbunatațirea și reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Decizia va duce la desființarea direcțiilor regionale de finanțe publice. Senatorii au votat, ieri, in plen, Legea 560/2018 pentru modificarea OUG nr 74/2013…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi seara, la Antena 3, ca Augustin Lazar si-a luat consilier personal un procuror care ar fi facut parte din comisia de interviu pentru functia de procuror general.Conform informațiilor obținut de STIRIPESURSE.RO, ar fi vorba despre Adriana…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de hotarare pentru modificarea regulamentului acestuia, prin care senatorii prezenti in sala vor fi inclusi in cvorumul necesar adoptarii legilor, chiar daca nu asi exprima optiunea de vot.

- Ministrul Tudorel Toader a declarat miercuri, in declarația legata de evaluarea procurorului general Augustin Lazar, ca acesta a fost numit de președinte fara evaluare, la propunerea ministrului Raluca Pruna, dosarul de candidatura conținand insa o rezoluție de clasare a unui dosar penal care il…