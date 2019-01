Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook, ca legea recursului compensatoriu a fost adoptata de Guvernul Grindeanu, fiind initiata la propunerea lui Florin Iordache si neaga informatiile potrivita carora aceasta lege a fost votata de Guvernul pe care l-a condus. "Stenograma…

- "Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat și fondatorul unei noi mișcari politice, a facut sâmbata un anunț surprinzator. "A fost o decizie dificila", a completat Dacian Cioloș pe Facebook.

- Inca nu au trecut sarmalele de Craciun ca ne intampina primul scandal. Ministrul Justitiei a trimis decizia de revocare din functie a procuroului general. Tudorel Toader stie deja ca presedintele Iohannis nu va semna revocarea. A spus de nenumarate ori, sau cum zice ministrul Toader, s-a antepronuntat…

- Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, a coborat sub pragul de 25%, arata sondajul IMAS pe luna noiembrie comandat de USR (Partidul Uniunea Salvați Romania) si obtinut de Adevarul. Partidul Național Liberal (PNL) este intr-o usoara crestere (23%), in timp ce USR are aproape 15%. ALDE…

- Ana Simia Taran susține ca Iulian are o relație cu Corina Petrut. Razboinica spune ca relatia pe care Iulian o are cu concurenta Ana Laura Gonzalez de la Exatlon Mexic ar fi, de fapt, una de fatada, prin care romanul sa acopere aventura cu Corina Petrut. Scandal IMENS la Exatlon: "Iti trag…