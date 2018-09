Bobocii Universitatii de Vest Timisoara au facut, astazi, cunostinta cu mare parte din profesorii care le vor ghida destinele in mediul universitar pentru urmatorii ani, in cadrul ceremoniei de deschidere a noului an academic. In Aula Magna a UVT, in fata unei sali pline au tinut discursuri IPS Ioan Selejan, rectorul UVT, Marilen Pirtea, primarul Nicolae […] Articolul Rectorul UVT, in deschiderea noului an academic: „In 2030, 80% dintre meserii vor disparea; ne preocupam sa oferim alternative. Ce le transmite IPS Ioan Selejan studentilor FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .