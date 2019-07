Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu le-a transmis absolvenților Universitații Politehnica din București care sunt lucrurile pe care sa se bazeze in viața și cele pe care sa le ocoleasca. "Trei lucruri distrug omul: viciul, mandria și furia", a afirmat ministrul Educației, dupa care le-a spus o pilda cu un imparat,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) si Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) au stabilit modalitatea de alegere a rectorului, in cadrul a doua referedumuri organizate la fiecare universitate in parte. La TUIASI, 83- dintre cei care au participat la referendumul pentru…

- Asistentul universitar Andrei Stipiuc este unul dintre initiatorii demersurilor publice prin care s-a cerut demisia din functia de rector a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” a lui Tudorel Toader. Stipiuc spune ca, dupa ce studentii sai isi vor sustine licentele, va intra in greva pentru ca, ulterior,…

- ”Am tot sperat ca aș putea sa fac botezul acasa cu prietenii, cu familia, vom vedea. Dar va trebui sa decidem intr-un fel pentru ca are copilul deja șapte luni, va fi greu pentru nașa sa il țina in brațe pentru ca a crescut, este și greuț. Nu am vazut o biserica ortodoxa aici, dar daca nu este, voi…

- De aceea, pe 10 si 11 aprilie, in Aula „George Emil Palade" au avut loc dezbateri publice pentru ca membrii comunitatii academice a UMF sa fie informati pentru ce voteaza pe 8 mai: alegerea rectorului, iar legea prevede doua optiuni. „Prin vot universal, direct si secret al tuturor cadrelor didactice…