- S a nascut intr o familie de tarani din comuna Viisoara, judetul Constanta, la 13 martie 1919. Urmeaza cursurile scolii primare din comuna natala, iar mai apoi pe cele ale Seminarului Teologic " Sfantul Apostol Andrei" din Galati 1938 si ale Liceului Teoretic " Gheorghe Sincai" din Bucuresti 1940 .In…

- UBB are cele mai multe domenii academice incluse în clasament dintre universitațile românești. Potrivit celor mai recente date, domeniul Matematica din UBB are si în acest an cea mai buna pozitionare în ARWU, situându-se în intervalul 301-400 din 500…

- Pe 27 iunie 1887, la Bolintin Deal Giurgiu se nastea Emanoil Bucuta Emanoil Popescu , scriitor si bibliograf roman, membru corespondent al Academiei Romane 1941 , al carui amplu articol despre presa dobrogeana il puteti parcurge in Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta pag. 735 in cartea "Dobrogea cincizeci…

- 'Am depus la Prefectura documentul prin care am optat intre cele doua functii, astfel incat sa se poata convoca, in 28 iunie, Consiliul Local, cand imi predau efectiv mandatul de primar', a anuntat Falca. Primarul a adaugat ca a fost la sedinta grupului eurodeputatilor PPE, desfasurata saptamana…

- Un nou proiect digital imbogateste oferta educationala de calitate din Romania: platforma Mon Prof, www.mon-prof.eu , ofera cursuri de limba franceza, adresate atat consumatorilor din Romania, cat si celor din intreaga lume, dar si cursuri de limba romana pentru expati. Prin intermediul platformei,…

- Echipa din cadrul Centrului Educațional Romano-Danez pentru Starea de Bine a Copilului organizeaza vineri, 17 mai 2019, conferința de presa „Despre educație cu stare de bine, dupa o rețeta romano-daneza”. Dialogul cu presa va avea loc la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații…

- O echipa de studenți urbaniști și peisagiști din cadrul Facultații de Urbanism (Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” din București) au participat, in perioada 2 – 6 mai, la Ciugud, la un workshop in cadrul caruia au gandit și proiectat urbanistic spațiile de joaca din satele comunei.…