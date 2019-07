Rectificarea bugetară reduce gratuitatea studenţilor la tren. ANOSR reacţionează "Gratuitatea la transportul feroviar intern acordata de statul roman studenților inmatriculați la o forma de invațamant cu frecvența la instituțiile de invațamant superior acreditate reprezinta una dintre facilitațile cu cel mai mare impact asupra calitații vieții studenților. In contextul dimensiunii sociale a educației, aceasta masura constituieunul dintre mecanismele de implementare a unor politici publice ce vizeaza echitatea in invațamantul superior, care contribuie la creșterea numarului de studenți din medii socio-economice defavorizate. In plus, prin aceasta facilitate, se incurajeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Data rectificarii bugetare a fost decisa miercuri in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. "In sedinta CExN s-a stabilit ca pana pe 31 iulie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza cum se prezinta bugetul si ce masuri va lua pentru ca, pana la sfarsitul anului,…

- acordul punand bazele unei alianțe intre cele doua companii Compania olandeza MVGM și firma de servicii profesionale imobiliare JLL anunța astazi ca au ajuns la un acord prin care MVGM va prelua divizia JLL de property management din Europa Continentala, inclusiv echipele specializate in managementul…

- Conform Institutului de Economie Mondiala (IEM) de la Kiel Institutul de Economie Mondiala (IEM) de la Kiel a publicat previziunile de vara privind cresterea economica a UE-28 in 2019, scrie publicația spaniola Invertia. Potrivit datelor culese de Institutul de Studii Economice, pentru acest an IEM…

- Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din Romania, a anunțat marți ca a obținut un angajament din partea premierului Dancila și din partea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorivici, ca primariile vor obține banii necesari la rectificarea bugetara.„Sa lasam trecutul cum a fost,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va rezolva problema lipsei de fonduri cu care se confrunta toate primariile, inclusiv Primaria Capitalei. Si anume, Guvernul va face o rectificare in aceasta vara.

- Multe persoane nu cunosc faptul ca nu doar talia are de castigat de pe urma efectuarii exercitiilor fizice, ci si inima si creierul omului. Se pare ca doar daca faci miscare de 4 ori pe saptamana, atunci vei reusi cu succes sa iti sporesti activitatea cerebrala cu 30%, vei impiedica instalarea timpurie…

- Rata de participare a persoanelor adulte din Uniunea Europeana la programe de invatare pe tot parcursul vietii s-a situat anul trecut la 11,1%, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul din 2017. Potrivit Oficiul European de Statistică (Eurostat), România se situează pe ultimul loc, cu…

- Liverpool a invins-o cu 4-0 pe Barcelona și a obținut o calificare improbabila in finala Champions League. „Cormoranii" pierdusera in tur cu 0-3, dar au jucat uluitor in returul de pe Anfiled Road și au inscris de 4 ori in fața unei Barcelona de nerecunoscut. Un parior roman din Iași a facut cea mai…