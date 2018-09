Rectificarea bugetara la PMB, aprobata: Bani in plus pentru evenimente, mai putini la cateva spitale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Public confirma ca, prin rectificarea bugetara facuta de Guvern la inceputul lunii septembrie 2018, creditele bugetare aprobate pentru institutie au fost diminuate cu 10 milioane de lei, "cu consecinte asupra activitatii unitatilor si structurilor de parchet, reducerea bugetara fiind distribuita…

- Rectificarea bugetara a fost adoptata in sedinta de Guvern fara avizul CSAT, informeaza Romania TV. Ca urmare a deciziei Executivului, președintele Klaus Iohannis a criticat decizia luata la Palatul Victoria. Seful statului a avertizat ca “decizia Prim-ministrului de a refuza dialogul instituțional…

- Decizie CCR: Este obligatorie solicitarea unui aviz de la CSAT, dar nu și primirea avizului. Executivul a aprobat, in ședința de miercuri a Guvernului, prima rectificare bugetara pe anul 2018, fara avizul CSAT! Surse guvernamentale au precizat ca decizia Guvernului s-a bazat pe un punct de vedere de…

- „Ma asteptam ca presedintele sa inteleaga ca rectificarea bugetara trebuie aprobata pentru a nu afecta bunul mers al economiei. Mi-as fi dorit ca acest proiect deosebit de important pentru romani sa fie rezultatul unui consens intre doua institutii importante ale statului - Presedintie si Guvern. Orice…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor primeste in plus 149,5 milioane lei, per sold, la rectificarea bugetara pentru desfasurarea activitatilor specifice institutiilor subordonate in cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane prin care se deconteaza…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare, in sensul ca Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Paza si Protectie si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor avea…

- "Este de datoria noastra sa facem demersurile necesare pentru a reabilita si pune in valoare acest monument dedicat unui eveniment atat de important pentru istoria noastra, Revolutia Romana din 1989. Imediat ce acest monument va fi preluat in administrare, Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi rectifiarea bugetara, urmand sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Pe langa cei 15 milioane de lei alocati deja in buget, municipalitatea va mai da inca 10 milioane de lei. Primarul Capitalei…