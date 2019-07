Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea aproba aceasta masura o saptamana mai tarziu, conform agerpres.ro. El a fost prezent la lansarea Cartei…

- "Tot timpul se fac reglaje si este firesc sa se faca reglajele acestea in executia bugetara, pentru ca una este prognoza si alta realizarea. Eu ma astept la bani mai multi pentru investitii, si am discutat acest lucru, intrucat in Ministerul Agriculturii, la ANIF, toate lucrarile de investitii sunt…

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca proiectul de ordonanta ce prevede scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este gata si va fi pus in dezbatere publica saptamana viitoare. In luna iulie, a precizat el, actul normativ potrivit…

- "Astazi am adoptat in sedinta de Guvern modificari necesare functionarii in conditii optime a administratorilor de pensii private si diversificarii universului investitional pentru protejarea intereselor contributorilor la Pilonul II de pensii si consolidarea perspectivei unei pensii sigure. Asa cum…

- 'Astazi am adoptat in sedinta de Guvern modificari necesare functionarii in conditii optime a administratorilor de pensii private si diversificarii universului investitional pentru protejarea intereselor contributorilor la pilonul II de pensii si consolidarea perspectivei unei pensii sigure. Asa…

- "Regulamentul programului "Bucharest Start-up City", initiat de Primaria Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, a iesit, luna aceasta, din dezbatere publica. In perioada urmatoare vor fi analizate propunerile primite,…