- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a anuntat marti ca discutiile din coalitie referitoare la rectificarea bugetara nu sunt finalizate, ALDE solicitand masuri eficiente in ce priveste managementul fondurilor europene si promovarea investitiilor. "Am primit in ultimele zile numeroase…

- Rectificarea bugetara va aduce taieri de fonduri la Transporturi, Educație și Sanatate, potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor. Mai mult, vor fi si masuri precum blocarea angajarilor la stat, eliminarea unor sporuri sau reducerea numarului de șefi.

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian a declarat, joi, pentru Libertatea ca partidul lanseaza un avertisment partenerilor de la PSD, in conditiile in care nu sunt de acord cu rectificarea bugetara, in varianta prezentata in coalitie. ALDE acuza PSD ca taie bani de la Educatie, sanatate, cultura,…

