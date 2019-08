Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, veniturile bugetului de stat se majoreaza, pe sold, cu 2,264 miliarde lei iar cheltuielile cu 736,9 milioane lei credite de angajament si cu 298,9 milioane lei…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat luni ca Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an si a prezentat o parte din principalii indicatori: Rectificarea este pozitiva PIB a depasit in premiera pragul de 1.000 de miliarde lei Crestere economica de 5% in primul trimestru…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici ii asigura pe romani ca proiectul de rectificare bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii, nimeni nu trebuie sa-si faca niciun fel de griji.

- Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii vor fi majorate per sold cu 1,451 miliarde de lei, potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul…