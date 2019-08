Rectificarea bugetară a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, veniturile bugetului de stat se majoreaza, pe sold, cu 2,264 miliarde lei iar cheltuielile cu 736,9 milioane lei credite de angajament si cu 298,9 milioane lei credite bugetare. Deficitul scade cu 1,965 miliarde de lei. Sumele defalcate din TVA pentru finantarea bugetelor locale se majoreaza cu 2,9 miliarde de lei. La Bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile scad cu 1,442 miliarde lei iar cheltuielile cresc cu 1,482 credite de angajament si 1,4454… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu acuza Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza ca au masluit datele rectificarii bugetare, reducand veniturile programate si crescand deficitul. Mai exact, afirma liberalul, Legea bugetului de stat a fost votata in Parlament cu venituri de 159 miliarde lei si…

- Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei. Conform proiectului, publicat marti dimineata pe site-ul MFP, in cazul veniturilor,…

- Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei. Conform proiectului, publicat marti dimineata pe site-ul MFP, in cazul veniturilor,…

- Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei.

- Bugetul general consolidat a incheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), respectiv 14,7 miliarde de lei, acesta fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani. In conditiile in care, dupa primele patru luni ale anului, deficitul…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut. În primele…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a încheiat pe primele patru luni ale anului 2019 cu un deficit de 11,4 miliarde de lei, respectiv 1,1% din PIB, se arata în datele publicate luni de catre Ministerul Finanțelor. Practic, cheltuielile au crescut…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…