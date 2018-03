Stiri pe aceeasi tema

- Florin Hadarean, director general al Regiotrans SRL, si Costache Nicolau, la data faptei director la Sucursala Regionala CF Brasov, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, cu acord de recunoastere a vinovatiei, pentru luare de mita, respectiv, dare de mita si trafic…

- In cauza disjunsa din dosarul in care a fost trimisa in judecata compania Regiotrans (care a apartinut omului de afaceri Costel Comana, fost coleg cu Dragnea, care s-a sinucis in 2015 intr-un avion) la data de 29 martie 2018, s-a dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat cercetarile intr-un dosar privind fapte de proxenetism si trafic de persoane, sub forma constituirii de grup infractional organizat. In total au fost ...

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat miercuri seara ca l-a dat in judecata pe prefectul judetului, Marian Serbescu, cerand anularea ordinului de incetare a mandatului de consilier local pentru Gabriel Harabagiu, viceprimar al municipiului.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului COSTOIU MIHNEA COSMIN, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, pentru…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie vorbesc despre o licitatie trucata la ISU "Dobrogealdquo;. In cauza,…

- Doi afaceristi din Panciu, sot si sotie, vor fi judecati la Tribunalul Vrancea intr-un dosar de falsificare de vinuri, evaziune fiscala, inselaciunne si apalare de bani. Acasa la cei doi s-au facut si perchezitii in timpul anchetei si s-au gasit cantitati impresionante de bautura. Analizele de laborator…

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Wallberg Properties, una din cele mai dinamice companii de dezvoltare imobiliara cu activitate pe pietele locale, a anuntat astazi, printr-un comunicat de presa, finalizarea cu succes a proiectelor Arad Plaza si Bourgeois Residence, precum si prima etapa de dezvoltare a ansamblului rezidential Sunnyville…

- In perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, 60 de copii din intreaga tara, diagnosticati cu afectiuni incurabile sau care le limiteaza viata, aflati in centrele HOSPICE Casa Sperantei din Bucuresti si Brasov, au beneficiat de peste 300 de sesiuni de terapie bazata pe realitatea virtuala si augmentata.…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a generat un nou scandal și urmeaza sa raspunda in fața justiției. Potrivit președintelui clubului CS Blue Angel Cristian - Brasov, Claudiu Cernat, citat de ziarul monitorulexpres.ro, Burleanu a dezafiliat abuziv clubul pentru ca știa ca nu o sa-l susțina pentru…

- Vremea rea face ravagii in Romania. In regiune a plouat atat de tare incat apele au luat pe sus masini de teren.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- Clubul de futsal CS Blue Angel Cristian din Brașov a fost inființat in 2011, iar in luna august a anului trecut a fost dezafiliat de FRF. Claudiu Cernat, președintele echipei mai sus menționate, spune ca formația sa n-a fost inștiințata de decizia FRF și va da Federația in judecata. ...

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Comisarul sef Constantin Dancu, imputernicit la comanda IPJ Constanta, s a nascut pe data de 13 martie 1961. Este absolvent al Liceului Teoretic "Mircea cel Batran" din Constanta. Noul sef al Politiei este licentiat in Inginerie mecanica, el urmand cursurile Universitatii din Brasov, Facultatea de Mecanica,…

- Miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio, alaturi de invitații speciali, sopranele Cristina Radu și Antonela Barnat, de tenorul Adrian Dumitru și de basul Iustinian Zetea, invita publicul, in așteptarea sarbatorilor pascale, la un concert de piese…

- Dupa ce a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si a terminat pe locul al treilea in Liga Europei Centrale, echipa Olimpia CSU Brasov va evolua in a doua faza a sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet feminin, in grupa 1-5. Aceasta se va desfasura in cadrul a doua…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a anuntat, marti, ca va candida pentru una dintre functiile de vicepresedinte la Congresul de sambata al partidului. „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Un cunoscut medic specialist in ortopedie si traumatologie s a adresat instantei de judecata, precizand ca i a fost incalcat dreptul la imagine, onoare, demnitate si viata privata ca urmare a faptelor ilicite savarsite de catre o fosta pacienta. Medicul detine atestari pentru chirurgie artroscopica…

- CSU Alba Iulia a pierdut semifinala Ligii Europei Centrale cu CSM Satu Mare, scor 62-81 (15-18, 16-21, 22-25, 9-17) și va juca in finala mica a CEWL, turneu disputat la Brașov in aceste zile. Eliminata din doua competitii, Cupa Romaniei si Liga Europei Centrale, de acelasi oponent, CSM Satu Mare, CSU…

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge,…

- In perioada 01.03.2018, ora 05:00 ndash; 01.03.2018, ora 12:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP BUCURESTI: cu 134 autoutilaje si s au raspandit 145 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 16 autoutilaje si s au raspandit 15 tone material antiderapant; DRDP TIMISOARA: cu 15…

- DNA 2017, in cifre: 329 persoane trimise in judecata, 713 condamnate definitiv Activitatea DNA pe anul 2017, transpusa in cifre, arata ca procurorii au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei…

- Raportul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017 se bazeaza pe date statistice care arata ca s-au mentinut standardele de eficienta si exigenta, atat la urmarire penala, cat si in activitatea desfasurata de procurori in fata instantelor de judecata. Investigatiile au vizat cauze complexe…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati - unul de 66 de ani din…

- Marti, 27 februarie, la Consiliul Județean Maramureș, in sala Bogdan Voda, a avut loc Sedința solemna de acordare a titlului de Cetațean de Onoare al Maramureșului, Excelenței sale, domnului Academician Alexandru Surdu-Vicepreședintele Academiei Romane. Alexandru Surdu s-a nascut la Brașov in 22 februarie…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA va informeaza ca traficul feroviar la aceasta ora se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vand de pana la 70 km/ h, graficul trenurilor fiind insa adaptat pentru a se putea asigura transportul catre toate centrele urbane. Pana…

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au ...

- O tanara a fost la un pas sa fie ranita grav sau chiar sa-și piarda viața dupa ce, din neatenție, s-a lovit de un vagon al liniei de tramvai 41. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp la intersecția bulevardelor Timișoara și Brașov din Sectorul 6. Din aceasta cauza, circulația a fost oprita pentru…

- O profesoara de la școala din București a fost condamnata la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a cerut spaga 400 de euro pentru transferul unui elev la scoala unde preda. Potrivit unui comunicat al DGA, la data de 13.11.2017, la Parchetul de pe langa Tribunalul București s-a inregistrat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- Partida cu FC Botosani, castigata de FC Viitorul, scor 2 1, la Ovidiu, in etapa a 25 a din Liga 1, i a dat un motiv in plus de bucurie unuia dintre componentii formatiei constantene, internationalul Cristian Ganea, care a disputat, cu ocazia acestei intalniri, meciul 100 in prima liga din Romania.Dintre…

- Procesul in care presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si abuz in serviciu, se reia dupa ce s-a schimbat judecatorul cauzei si, potrivit jurisprudentei, magistratul care a preluat dosarul trebuie sa administreze probatoriul.…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Sucursala Regionala CF Brașov a anunțat ca a depus plangere penala impotriva societații care a furnizat salopete second-hand ceferiștilor din Sibiu. „Odata cu furnizarea primului lot de salopete, reprezentantii locali au intocmit precese-verbale privind calitatea necorespunzatoare a costumelor salopeta…

- Sindicaliștii din CFR fac haz de necaz. Echipamentul de protectie achizitionat la Sucursala RCF Brasov reprezinta percepția celor din afara asupra sistemului feroviar sau gradul de degradare la care a ajuns calea ferata, mai exact salariatul feroviar. „Sa nu ne lungim cu vorba prezentam realitatea cruda,…

- Canada va reprezenta trendul anului in materie de destinatii turistice, dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor, sustine Javier Garcia del Valles, membru in cadrul Autoritatii Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si CEO al unei agentii de turism din Romania.

- Cei doi inculpati romani din dosarul "Sky News" vor sa faca acord de recunoastere a vinovatiei, a anuntat procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, care a mai precizat, luni, ca nu a existat o colaborare efectiva cu autoritatile britanice in acest dosar.

- O prima condamnare a fost pronuntata in procesul in care mai multe cadre didactice de la o universitate aradeana au fost acuzate pentru faptul ca ar fi pretins si primit diferite sume de bani din partea unor studenti straini, pentru a-i trece la examene, a informat Tribunalul Arad, printr-o postare…

- La data de 29 ianuarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a incheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul O.D.D., persoana fara calitate speciala și a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni inchisoare cu suspendarea sub supraveghere…

- La data de 26.01.2018, in baza acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorul de caz, admis de catre Tribunalul Tulcea, inculpatul J.A., agent de politie, a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare cu aplicarea disp. art. 91 din C.pen. privind suspendarea executarii…

- Clubul spaniol de fotbal Athletic Club Bilbao si FC Viitorul Constanta au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Ganea va semna pe trei sezoane cu…

- Preotul paroh trimis in judecata de DNA pentru ca a obținut fraudulos fonduri europene a fost suspendat din funcție. Mitropolia Ardealului a precizat ca sancțiunea va fi retrasa sau prelungita in funcție de decizia magistraților. Preotul paroh din Cincu, trimis in judecata de DNA pentru obținerea frauduloasa…

- Trei subordonați de-ai ministrului Viorel Ilie au fost trimiși in judecata, fiind acuzați de DNA ca au fraudat un concurs de angajare in Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Una dintre acuzate a semnat acord de recunoaștere a vinovației, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Constanta detine calitatea de reclamant intr un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanta si inregistrat la data de 29 decembrie. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata in acest dosar parati sunt Gabriel Horia Taranu, directorul Sucursalei,…