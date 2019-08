Rectificare bugetară. Viorica Dăncilă, lămuriri: Vreau să fie foarte clar "Vreau sa fie tuturor foarte clar ca, prin actuala rectificare bugetara, Guvernul nu va taia veniturile romanilor. Am luat in calcul mai multe masuri pe care sa le includem in aceasta rectificare și am dezbatut impactul fiecareia, ținand cont de faptul ca in spatele cifrelor se afla cetațenii romani. Ca prim-ministru, am in permanența acest lucru in atenție", a scris Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook. Opozitia a acuzat coalitia PSD-ALDE ca prin rectificarea bugetara se vor introduce noi taxe si vor fi concediati angajati din sistemul bugetar. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

