Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se reuneasca luni, iar pe agenda se va afla si rectificarea bugetara, au declarat, vineri, surse din partid, pentru AGERPRES. Sedinta se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 17,00, potrivit surselor citate. Executivul…

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se reuneasca luni. Pe agenda se va afla si rectificarea bugetara, au declarat, vineri, surse din partid, pentru Agerpres. Sedinta se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 17:00, potrivit surselor citate. Executivul a dezbatut…

- Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern de joi si urmeaza sa fie adoptata la viitoarea reuniune a Executivului, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu...

- Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern de joi si urmeaza sa fie adoptata la viitoarea reuniune a Executivului, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern…

- Premierul Viorica Dancila a decis sa amane rectificarea bugetara, programata sa fie adoptata in ședința de joi a Guvernului. Rectificarea va fi efectuata luni.Motivul acestei rectificari este faptul ca in interiorul coaliției PSD-ALDE nu s-a ajuns la un consens, iar Dancila vrea sa negocieze…

- PNL solicita Guvernului sa retraga proiectul de rectificare bugetara, sustinand ca este "un buget fals", potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Premierul Viorica Dancila, care nu...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, astazi, la Vaslui, ca daca la toamna va avea loc o restructurare a Guvernului, numarul de ministere se va stabili in urma unei analize bazate pe anumite criterii. Viorica Dancila: Atunci cand vorbim de restructurare trebuie ca aceasta sa aiba la baza cateva criterii,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vaslui, ca se gandeste la o restructurare a Guvernului, dar ca aceasta va fi discutata intr-o sedinta a Coalitiei de guvernare. „Vom avea sedinta de coalitie. Nu am spus ca voi face sigur restructurarea, ca ne gandim…