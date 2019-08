Rectificare bugetară la Consiliul Judeţean Prahova: 6,77 milioane de lei pentru lapte, corn şi măr Violeta Stoica Programul lapte, corn și mar, care va fi derulat incepand din luna septembrie in unitațile din sistemul de invatamant primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, a primit finanțare prin rectificarea bugetului de stat, care a avut loc la inceputul acestei luni. Consilierii județeni au aprobat, in cadrul ședinței de miercuri, 28 august, distribuirea sumei de 6,77 milioane lei, provenita din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului catre programul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

