- Liderii coalitiei de guvernare s-au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, iar…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca va discuta cu reprezentantii Partidului Social Democrat, astfel incat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa faca o prezentare in cadrul unei sedinte a coalitiei referitor la obiectivele proiectului de rectificare bugetara. "In…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat, pentru vineri, pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si pe ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, pentru o discutie despre „echilibrarea bugetelor...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca a avut luni o discuție cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care i-a transmis ca oficialii Comisiei Europene au preocupari cu privire la depașirea țintei de 3% a deficitului bugetar."Ieri am avut o discuție directa cu domnul…