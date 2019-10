"Am pus sedinta de Guvern vineri pentru ca am auzit in spatiul public ca fac rectificarea sa multumesc anumite judete si, ca sa nu fie niciun fel de suspiciune, de acuzatie, atunci am hotarat sa fie rectificarea vineri. Rectificarea este deja facuta, este o rectificare care asigura buna functionare a primariilor. Nu este o rectificare care sa presupuna si alte capitole. (...) Este normal ca sedinta de Guvern sa o facem dupa motiune si acest lucru arata ca noi credem ca motiunea nu va trece, deci vom face fara niciun fel de problema rectificarea", a afirmat Dancila, la Senat.