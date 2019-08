Rectificare bugetară 2019. Viorica Dăncilă, anunțuri cheie în ședința de Guvern „Bugetul Ministerului Sanatații ramane la nivelul alocat la inceputul anului. Fondurile vor fi utilizate pentru dotarea și reabilitatea tuturor unitaților sanitare din țara, precum și pentru continuarea programelor naționale de sanatate. Educația va beneficia de fonduri mai mari, cu 42,4 la suta, fața de 2018. Vom continua programele inceput in educație, inclusiv cel privind plata pentru recuzitele școalare pentru copiii din familii reduce”, a spus Dancila, la inceputul ședinței de Guvern de luni. „Fondurile prevazute dupa rectificare asigura plata salariilor pana la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora a premierului Viorica Dancila. Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, se declara multumit de decizia premierului Viorica Dancila de a nu adopta proiectul de rectificare bugetara in sedinta de joi a Guvernului. "ALDE saluta decizia premierului Viorica Dancila de a amana adoptarea in sedinta de Guvern de azi a proiectului…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca proiectul de rectificare bugetara va fi discutat in ședința de Guvern, precizand ca este vorba despre o rectificare pozitiva și ca reducerile de bugete propuse se fac acolo unde a existat un grad scazut de folosire a banilor alocați, relateaza mediafax."Discutam…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca prima rectificarea bugetara din acest an este una pozitiva, prin care se asigura "plata majorata a salariilor si pensiilor si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare". "Discutam in sedinta de Guvern…

- "Discutam in sedinta de Guvern de astazi prima rectificare bugetara din acest an. Este o rectificare pozitiva prin care asiguram plata majorata a salariilor si pensiilor, inclusiv noua crestere pe care o vom aplica incepand cu 1 septembrie anul acesta. De asemenea, aceasta rectificare asigura…

- Social democrații s-au reunit, luni, in ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili data Congresului pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și pentru a discuta rectificarea bugetara. Liderii PSD au fost intampinati de protestatari. Sedinta a inceput cu o ora intarziere pentru ca…

- Data rectificarii bugetare a fost decisa miercuri in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. "In sedinta CExN s-a stabilit ca pana pe 31 iulie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza cum se prezinta bugetul si ce masuri va lua pentru ca, pana la sfarsitul anului,…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan, a avut, joi, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila, acesta declarand ca tema convorbirii a fost rectificarea bugetara ce urmeaza a fi facuta.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu…