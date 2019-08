Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei critica rectificarea bugetara, deoarece scad alocari bugetare pentru domenii cheie pentru economie, unde Romania inregistreaza decalaje majore fata de media UE, si solicita Guvernului sa nu mai introduca noi taxe si impozite fara consultare.

- ​Reducerea bugetului Ministerului Fondurilor Europene, la rectificarea bugetara, arata eșecul guvernului PSD-ALDE în atragerea fondurilor europene, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. „Rectificarea bugetara dovedește ca implementarea proiectelor europene de catre…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat marti ca discutiile din coalitie referitoare la rectificarea bugetara nu sunt finalizate, ALDE solicitand masuri eficiente in ce priveste managementul fondurilor europene si promovarea investitiilor."Am primit in ultimele zile numeroase…

- ALDE nu este de acord cu reducerea sumelor de la investitii si cu reducerea sumelor de la ministere de baza - transporturi, educatie sau sanatate, informeaza formatiunea politica in urma sedintei coalitiei de guvernare. "In cadrul sedintei coalitiei de guvernare din aceasta dimineata, presedintele ALDE,…

- Controalele au fost facute, in perioada 11 ianuarie - 30 iunie, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, de catre politistii de investigare a criminalitatii economice, in cooperare cu cei de ordine publica, impreuna cu specialisti de la alte institutii…

- Un doctor român se întoarce din China unde participse la un congres internațional pentru reducerea natalitațîi. Toți se aduna în jurul lui, curioși sa afle cum au rezolvat chinezii problema. - E foarte simplu. Când barbatul vine la consultație, doctorul îl pune…

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de marti proiectul de act normativ privind reducerea TVA de la 9%, la 5% pentru produsele bio, cele montane si cele traditionale romanesti, desi proiectul nu se afla pe ordinea de zi a sedintei, au declarat pentru „Adevarul” surse avizate.

- Ministerul Finanțelor a trimis o adresa in care afirma despre repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, ca sumele propuse pentru trimestrul IV 2019 nu acopera plata integrala a salariilor și ca obligația ordonatorilor de credite este sa „dispuna masurile necesare” in vederea incadrarii…