Recție DURĂ după adoptarea Codului administrativ. "Este EXTREM de grav" "PSD vrea sa demonstreze cu toata taria ca sfidarea romanilor este prioritatea zero a acestei guvernari. In urma adoptarii de catre Guvern a Codului administrativ prin ordonanta de urgenta, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia ca, dupa doi ani in care a incercat prin toate mijloacele sa ingenuncheze Justitia de dragul unor corupti, PSD vrea acum sa distruga administratia de dragul baronilor locali. Este extrem de grav ca o lege esentiala precum Codul administrativ, care inglobeaza sute de reglementari, cuprinse in prezent in mai multe acte normative, si care reprezinta…

