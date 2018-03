“Recrutorul – partener strategic in business”

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de website-uri vor fi catalogate ca nesigure daca nu fac trecerea de la HTTP la HTTPS in urmatoarele doua luni, urmare a deciziei Google de a nu mai acorda credit certificatelor Symantec SSL/TLS. Astfel, browserele Chrome vor avertiza utilizatorii ca site-urile HTTP NU sunt sigure. Din…

- In 2009, un grup de voluntari pasionati, animati de o idee nebuneasca, si-a propus sa curețe Romania intr-o singura zi. Ideea a fost urmata de fapte concrete si, dupa o perioada de organizare de un an, pe 25 septembrie 2010, peste 200 000 de romani s-au implicat in cea mai mare actiune de voluntariat…

- Statul nu plateste un euro pentru a ajunge actionarul majoritar al santierului naval Mangalia. Nu plateste acum, pentru ca factura va fi totusi mare, mai incolo, si probabil ca responsabilii nostri chiar nu s-au gandit la tot tabloul.

- La fiecare minut, o romanca este abuzata, umilita sau batuta de sot sau partener. Peste 1000 de femei au fost omorate de sot sau partener, in ultimii sapte ani. Astazi, de la ora 13.00, vom vorbi cu jurnalistii TVR, Razvan Butaru si Catalin Apostol despre povestile halucinante ale femeilor care trec…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- Modificarile legislative din ultima perioada nu au ocolit nici piata muncii, unde sunt o serie de reglementari noi in discutie sau chiar aprobate. Toate aceste schimbari ar trebui sa tina cont de dinamica pietei, de noile cerinte ale angajatilor pe care angajatorii trebuie sa le adapteze, dar si…

- BIHOR COUTURE este cea mai noua marca de haine romaneasca, ale carei creații sunt facute de aceiași meșteri pe care Dior i-a copiat in colecția sa din 2017. Magazinul online a fost creat pentru a ajuta meșterii artizani sa iși vanda produsele. „Bihor Couture nu este doar un brand care…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- CFR si-a prezentat ieri noul partener oficial, iar derby-ul de duminica, cu FCSB, propune si o disputa a firmelor ce si-au legat imaginea de cele doua rivale in lupta pentru titlu. Va fi derby si pe tricouri! Intre sponsorii principali ai celor doua formații. Imediat dupa intrarea in play-off, CFR a…

- Eficientizarea costurilor trebuie sa reprezinte o prioritate pentru orice antreprenor care isi doreste sa aiba un business sustenabil. De la schimbari banale precum reducerea consumului de energie electrica pana la externalizarea anumitor servicii, deciziile de reducere a cheltuielilor din afacerea…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Potrivit Health and Safety Executive, peste 12 milioane de britanici sunt fortati sa isi ia concediu in fiecare an din cauza stresului si anxietatii, deseori cauzata de presiunea exercitata de managerii abuzivi, scrie news.ro. In loc sa ii lase pe angajati sa mediteze la tratamentul la care…

- Conform INS economia Romaniei a crescut cu un ritm trimestrial de 0.6% in T4 2017 (in decelerare de la 2.4% in T3), cea mai slaba dinamica din T3 2016, arata un raport transmis miercuri de economistii Bancii Transilvania. Consumul public a avut o contributie negativa la dinamica anuala a PIB din T4…

- Specialiști, manageri, lideri si reprezentanți ai companiilor IT iși dau intalnire la conferința PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovație, tehnologie digitala si protecție IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au trimis o scrisoare catre Banca Centrala in care cer explicatii despre ce se intampla cu dobanzile si cu inflatia.

- Compania imobiliara Pro Imobil, vizata intr-un dosar penal, a suportat mai multe schimbari in perioada in care fondatorul afacerii era anunțat in cautare internaționala. Business-ul a trecut pe o alta companie, de pe „Pro Imobil Grup" SRL pe „Pro Imobil Company", transmite Ziarul de Garda.

- Daca nu ati auzit pana acum termenul ERP, trebuie sa stiti ca el defineste un instrument menit sa usureze munca intr-o institutie. Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea…

- In luna octombrie 2017 exporturile de marfuri in Arges au insumat aproximativ 586,3 milioane euro, in creștere ușoara fața de luna septembrie 2017 (+11,8%), dar și comparativ cu luna octombrie 2016(+11,1%). Topul principalelor cinci ...

- Companiile Delta Air Lines si United Continental Holdings s-au alaturat companiilor care abandoneaza Federatia Armelor de Foc din SUA (NRA), dupa ce s-a creat o miscare masiva de boicotare impotriva grupului. Furorile starnite in mediul online au continuat in weekend dupa ce liderii NRA au atacat…

- Partener de incredere pentru toți cei care apreciaza savoarea bunului gust, Cofetaria Timeea este locul in care gurmanzii se pot delecta cu o multitudine de specialitați dulci, prajituri, inghețata și torturi realizate dupa rețete tradiționale, din ingrediente bio de cea mai buna calitate, dar și cu…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Unele relații nu sunt facute sa dureze și de cele mai multe ori, relația ia sfarșit in momentul in care te aștepți cel mai puțin. Desparțirile nu sunt deloc placute, insa uneori trebuie sa acceptam ca așa a fost sa fie.

- Noul BMW X4 isi evidentiaza caracterul individual printr-o dinamica semnificativ imbunatatita, design exterior care accentueaza imaginea sportiva a automobilului, o ambianta premium a interiorului ce a fost rafinata semnificativ, sisteme de asistare a conducatorului de ultima generatie si tehnologii…

- „Acum 10 ani, o mare parte a agentiilor de turism ignora potentialul mediului online. Se trimiteau oferte inca in format de document word, care contineau, negresit, o pereche de ochelari cu soarele pe fundal si un tabel insotit de tarife. Noi am venit de atunci cu ideea de a oferi pretul final al pachetului…

- 'Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- ♦ Cele mai mari riscuri pentru business sunt provocate de lipsa de stabilitate legislativa si de necapitalizarea partenerilor, spune Oana Barbu, general manager al numarului patru de pe piata locala de distributie IT&C. Compania Asbis, numarul patru pe piata locala de distributie IT&C, cu…

- Dupa 10 ani de corporatie, Andrei Dumitrascu, fost Marketing Manager la PepsiCo Romania, a decis sa schimbe macazul si sa preia conducerea celei mai mari comunitati online a artizanilor din Romania. Cum este viata lui departe de corporatie, in lumea online a mestesugarilor autentici?…

- Dacia este noul partener tehnic al echipelor naționale de handbal masculin și feminin și va iniția un program de pregatire pentru antrenori, in timp ce federația va intra in posesia a 7 mașini, printre care și doua unitați Duster.

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Controlul armelor mici și armamentului ușor, actualele amenințari și provocari, schimbul de informații și dezvoltarea sinergiilor pe termen mediu și lung au fost subiectele de baza puse in dicutie de Secretarul de Stat al MAI, Dorin Purice, care a participat la Reuniunea

- Unele afaceri pornesc din dorinta de a fi pe cont propriu sau de a avea venituri mai mari. Altele, din simpla pasiune. Este si cazul Roxanei Stirbu, care desi nu este la prima incercare antreprenoriala si a absolvit o facultate tehnica, a pus bazele...

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Jamie Shea, asistent adjunct al secretarului general NATO pentru provocari de securitate emergente, a declarat, intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera, ca Oficiul NATO deschis recent la Chisinau va permite o legatura mai eficienta cu fortele armate din Republica Moldova, pentru…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 22 ianuarie, cu directorul executiv al Confederatiei industriasilor din Danemarca, Thomas Bustrup, si cu directorul executiv al State of Green, Finn Mortensen. Speakerul a prezentat oportunitatile de a investi in Republica Moldova,…

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Scrisoarea de intenție, deși vazuta de multa lume ca fiind redundanta, este in continuare importanta pentru departajarea candidaților care aplica pentru același post. Nu trebuie sa inventezi nimic și nu trebuie sa fie foarte lunga sau detaliata, iar daca nu știi de unde sa incepi, trebuie sa parcurgi…

- Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope in special legat de coordonarea echipei de ministri si secretari de stat.

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Presedintele Emmanuel Macron a pledat pentru un "parteneriat strategic" cu Beijingul, prin intensificarea investitiilor chineze in Franta, in schimbul cresterii accesului pe pietele chineze aflate in ascensiune, avertizand ca actualele dezechilibre comerciale internationale vor genera protectionism.

- MMD, lider în industria monitoarelor și partener licențiat Philips, anunța extinderea garanției la 3 ani pentru toate monitoarele Philips cumparate în România începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de linia de produse. Toate monitoarele LCD Philips sunt proiectate…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu 19 presedinti de CJ care vin la guvern pentru ceremonia de semnare a contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie.„Felicitari, domnule ministru! Sunt zeci de milioane de euro. E un bun inceput.…

- Economia locala este dependenta de Bucuresti si de cele mai dezvoltate zece judete, printre care se numara si Argesul, pe cand zonele mai putin dezvoltate precum Mehedinti, Caras-Severin sau Teleorman sunt „desert” pentru business. ...

- Companie din Turda caracterizata de crestere dinamica si dezvoltare, angajeaza: Operatori CNC – strunguri automate – 2 posturi Taietor rectificator/ Lacatus mecanic/ Strungar universal – 2 posturi Operator stand incercari

- "Ultimele masuri fiscale sunt in opinia mea digerabile de catre orice companie puternica in piața. Nu sunt niște masuri de speriat. Sau cel puțin noi așa le percepem. Fiecare companie iși știe problemele interne. Nu știu ce temeri au aceste companii externe, dar pot sa spun ca din punctul nostru…

- O analiza realizata de Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney arata ca cele zece directii in care omenirea va face cele mai mari progrese in anul 2018 in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Una dintre cele mai mari sperante a oamenilor sunt descoperirile…